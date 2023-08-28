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    «Динамо» не собирается продавать Тюкавина в ближайшие два трансферных окна

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    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб не намерен рассматривать предложения по Константину Тюкавину до закрытия летнего трансферного окна.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждем ответа от стороны футболиста.

    Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов.

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    • Мы ни с кем из наших футболистов не хотим расставаться, но это футбол, иногда бывают ситуации, когда это приходится делать.

    Поэтому мы не исключаем, что в это трансферное окно кто-то из футболистов нас покинет, это нормально», — приводит слова Гафина ТАСС.

    Тюкавин провел в текущем чемпионате России шесть матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт 21-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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