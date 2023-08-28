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    Ловчев: «Спартак» попал в яму, Абаскаль делает непонятные вещи с составом

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    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о проблемах красно-белых.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    В шестом туре РПЛ «Спартак» не смог выиграть у «Ахмата», матч завершился вничью 0:0. Перед этим команда Гильермо Абаскаля уступила «Зениту» (1:3).

    «"Спартак" попал в яму — психологическую, игровую. Непонятные вещи с составом делает Абаскаль, главный тренер команды просто поплыл — меняется состав, схема, говорятся странные вещи после матча. Я вижу, что не в порядке лидеры, Промес просто нулевой. Мы радовались за Бонгонда, но сейчас и он поник.

    Тренеру надо определиться с составом, который даст результат, а не тасовать основу. На старте получалось очень хорошо, — голы, хороший, комбинационный футбол, который приводит к победам. За такое надо хвататься, закреплять. А тут пошла тасовка состава, ротация, — и в итоге пропало вообще все.

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    • Очевидно, что в "Спартаке" сейчас как такового не существует основного состава. Большие вопросы к иностранцам "Спартака" — Мартинсу, Промесу, Бонгонда. Они футболисты хорошие, но сейчас заскучали.

    Я не понимаю Абаскаля, который не ставит такого парня, который дает результат, в состав в некоторых матчах. Надо поправлять такие вещи, как и давать оценку публичным высказываниям — как после прошлой игры со словами про желтую карточку Игнатову.

    "Спартаку" надо стабилизировать состав, люди должны сыграться, хватит уже экспериментов», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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