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    Личка: Меня не волнуют требования Федотова к Карраскалю — это история ЦСКА

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что не переживает из-за того, что у новичка команды Хорхе Карраскаля были проблемы в ЦСКА.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    Ранее сообщалось, что колумбиец не смог найти общий язык с главным тренером «армейцев» Владимиром Федотовым.

    «Меня не волнуют требования Федотова к Хорхе — это история ЦСКА. У меня свои требования.

    Например, я знаю лучшую роль Смолова и не хочу, чтобы он много бегал в защите. У нас достаточно игроков, которые будут там делать свою работу.

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    • То же самое и у Хорхе, Муми Нгамалё. Уверен, что Хорхе будет выполнять мои требования и даст команде плюс за счёт своего таланта», — приводит слова чешского специалиста «Чемпионат».

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