Личка: Меня не волнуют требования Федотова к Карраскалю — это история ЦСКА

Главный тренер «Динамо»признался, что не переживает из-за того, что у новичка командыбыли проблемы в

Ранее сообщалось, что колумбиец не смог найти общий язык с главным тренером «армейцев» Владимиром Федотовым.

«Меня не волнуют требования Федотова к Хорхе — это история ЦСКА. У меня свои требования.

Например, я знаю лучшую роль Смолова и не хочу, чтобы он много бегал в защите. У нас достаточно игроков, которые будут там делать свою работу.

То же самое и у Хорхе, Муми Нгамалё. Уверен, что Хорхе будет выполнять мои требования и даст команде плюс за счёт своего таланта», — приводит слова чешского специалиста «Чемпионат».