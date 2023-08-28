Кейн: Тухель прекрасный человек, он полон идей

Форвард «Баварии»высказался о наставнике команды

«Мы с Тухелем пересекались несколько раз в АПЛ. Когда мы встретились летом, меня сразу поразила его энергия. Он полон идей, прекрасный человек.

Для меня важно иметь хорошие отношения с тренером. Фундамент для этого был заложен заранее. Томас в лицо говорит то, что думает — и он хочет, чтобы ты делал так же. Мы сошлись как в человеческом, так и в профессиональном плане», — приводит слова Кейна Bild.

Кейн перешел в мюнхенскую команду 12 августа. Ранее форвард защищал цвета «Тоттенхэма».