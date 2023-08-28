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    Горецка считает Кейна футболистом мирового уровня

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    Полузащитник «Баварии» Леон Горецка после победы над «Аугсбургом» (3:1) во 2-м туре Бундеслиги высказал мнение о новичке мюнхенцев Гарри Кейне.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Напомним, что в этом поединке англичанин оформил дубль.

    «Кейн — футболист мирового уровня и замечательный парень. Ты сразу чувствуешь его ауру в раздевалке. Он приносит невероятную пользу команде и является ее лидером», — сказал Горецка DAZN.

    30-летний Кейнперешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. Он подписал долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2027 года.

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    В двух матчах Бундеслиги нападающий забил три гола и сделал результативную передачу.

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