Бонгонда: Я пока не смотрю на таблицу. Результат будем смотреть в конце чемпионата

Нападающийподелился мнением о своем игровом времени.

«Я рад, что начал играть с первых минут. Но больше буду рад, когда начну забивать и приносить пользу команде. Игроки "Ахмата" тянули время? Это часть игры, многие так делают. Нам нужно в первую очередь отталкиваться от своей игры и забивать самим.

"Зенит" в таблице сейчас выше "Спартака"? Я пока не смотрю на таблицу. Мы знаем, что сезон длинный. Результат будем смотреть в конце чемпионата», — приводит слова Бонгонда «Спорт-Экспресс».

«Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 7-м туре РПЛ москвичи 2 августа сыграют на выезде с «Краснодаром».