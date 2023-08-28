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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа
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    Бонгонда: Я пока не смотрю на таблицу. Результат будем смотреть в конце чемпионата

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    Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поделился мнением о своем игровом времени.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Я рад, что начал играть с первых минут. Но больше буду рад, когда начну забивать и приносить пользу команде. Игроки "Ахмата" тянули время? Это часть игры, многие так делают. Нам нужно в первую очередь отталкиваться от своей игры и забивать самим.

    "Зенит" в таблице сейчас выше "Спартака"? Я пока не смотрю на таблицу. Мы знаем, что сезон длинный. Результат будем смотреть в конце чемпионата», — приводит слова Бонгонда «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 7-м туре РПЛ москвичи 2 августа сыграют на выезде с «Краснодаром».

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