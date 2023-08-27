Агент Тюкавина: Костя не скрывает, что есть желание попробовать себя за рубежом

Агент, представляющий интересы нападающего, прокомментировал ситуацию с продлением контракта.

«В любом контракте должны быть согласны две стороны. У нас еще 1,5 года соглашения, мы никуда не торопимся. У нас нет суеты, мы смотрим.

Костя не скрывает, что есть желание попробовать себя за рубежом. Но мы ничего не просим — не поднять зарплату, ничего. Костя спокойно играет в футбол, выполняет свой контракт. Наша сторона никуда не спешит», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года.