1-й таймНьюкасл — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 19:03
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и повторил рекорд по числу побед подряд в Формуле-1
  • 18:18
    • «Ньюкасл» и «Ливерпуль объявили стартовые составы на матч АПЛ
  • 17:39
    • «Динамо» уверенно выиграло у «Витязя» и стало третьим на Кубке мэра Москвы
  • 16:15
    • Карраскаль и Чавес стали игроками «Динамо»
    Все новости спорта

    Агент Тюкавина: Костя не скрывает, что есть желание попробовать себя за рубежом

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал ситуацию с продлением контракта.

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    «В любом контракте должны быть согласны две стороны. У нас еще 1,5 года соглашения, мы никуда не торопимся. У нас нет суеты, мы смотрим.

    Костя не скрывает, что есть желание попробовать себя за рубежом. Но мы ничего не просим — не поднять зарплату, ничего. Костя спокойно играет в футбол, выполняет свой контракт. Наша сторона никуда не спешит», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

    Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Ньюкасл» и «Ливерпуль» определить сильнейшего?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Прервут ли «клинки» голевую засуху в играх с «горожанами»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Вильярреал»?
  • «Вильярреал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Наполи — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Соснович — Линетт
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Рыбакина — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рахимова — Бенчич
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры