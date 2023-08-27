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    Собослаи нацелен завоевать с «Ливерпулем» все трофеи в этом сезоне

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    Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи поделился ожиданиями от борьбы за трофеи в нынешнем сезоне.

    Доминик Собослаи
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    Доминик Собослаи

    «Если меня спросят, хочу ли я выиграть АПЛ, конечно, я хочу выиграть ее. То же самое про Кубок Англии и Лигу Европы. Все, что мы можем выиграть в этом сезоне. Я хочу выиграть все, потому что никто не собирается спрашивать тебя, каково это — быть вторым.

    Я всегда мыслю так. Даже если это сложно — в премьер-лиге есть очень хорошие команды, но мы также очень хороши, у нас очень хороший тренер и игроки. Мы собираемся сделать все возможное, и в конце я хочу быть первым», — цитирует Собослаи The Guardian.

    Напомним, 22-летний полузащитник перешел в «Ливерпуль» в это летнее трансферное окно.

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