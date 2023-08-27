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  • 14:12
    • Смольников решил закончить карьеру
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    Смольников решил закончить карьеру

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    Экс-игрок сборной России Игорь Смольников высказался о завершении игровой карьеры.

    Игорь Смольников
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    Игорь Смольников

    «Карьеру игрока завершил и уже пошёл учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста — руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. Всем огромное спасибо — без вас моя карьера не сложилась бы! А самое главное — хотел бы поблагодарить мою семью, которая всегда и во всём поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперёд», — приводит слова Смольникова «Матч ТВ».

    Последним клубом 35‑летнего Смольникова был московский «Локомотив».

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