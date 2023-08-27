ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»Тревожащий камбэк. «МЮ» героически преодолел проблемы, которые сам создал
  • 00:12
    • Дубль Мбаппе обеспечил победу ПСЖ в матче Лиги 1 с «Лансом»
  • 23:59
    • Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Торино»
  • 22:05
    • Гол Калинского принес победу «Пари НН» в матче РПЛ с «Ростовом»
  • 21:46
    • 38-летняя Звонарева пробилась в основную сетку US Open
  • 21:29
    • «Спартак» не смог обыграть «Ахмат»
    Все новости спорта

    Портленд Тимберс — Ванкувер Уайткэпс: смотреть онлайн в прямом эфире

    27.08.2023 в 05:30 начнется матч в чемпионате МЛС Портленд Тимберс — Ванкувер Уайткэпс

    Футбол MLS
    Портленд Тимберс и Ванкувер Уайткэпс начнут матч в 05:30 в чемпионате МЛС, 27.08.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Портленд Тимберс — Ванкувер Уайткэпс 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Портленд Тимберс — Ванкувер Уайткэпс.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Вильярреал»?
  • «Вильярреал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли «Ньюкасл» и «Ливерпуль» определить сильнейшего?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Справится ли Бразилия с чемпионом мира?
  • Бразилия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Испания
  • Баскетбол
  • Завтра в 16:30
    •  4.55
  • Прогноз на матч Расинг — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Греция — США
  • Баскетбол
  • Завтра в 15:40
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пуэрто-Рико — Сербия
  • Баскетбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Грузия — Словения
  • Баскетбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кот д’Ивуар — Иран
  • Баскетбол
  • Завтра в 12:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры