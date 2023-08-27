начнут матч в 18:30 в АПЛ, 27.08.2023.

Последний матч между собой: Ньюкасл — Ливерпуль 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 4.00 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ньюкасл»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ньюкасл — Ливерпуль.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам