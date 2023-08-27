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    Личка отреагировал на переход в «Динамо» Карраскаля и Чавеса

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    Наставник «Динамо» Марцел Личка прокомментировал подписание полузащитников Хорхе Карраскаля и Луиса Чавеса.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Я очень рад, что эти игроки приехали в "Динамо". Они нам дадут еще больше качества на поле. Они создадут конкуренцию в команде. Хорхе и Луис дадут нам еще больше в игре, и принесут кубок клубу. Понятно, что это не будет легко, но нужно идти за мечтой, целью. Мы будет к этому стремиться.

    Хорхе мы можем использовать на позиции восьмерки и на фланге. Он может закрыть четыре позиции. Он может сделать разницу на фланге. Умеет забивать мячи. Что касается Чавеса, что в клубе он играл на позиции опорника. А в сборной он действовал и в роли восьмерки. Он нацелен на борьбу. У меня нет определенной схемы. Нужно научить игроков быть вариативными и находить слабости соперника», — цитирует тренера пресс-служба бело-голубых.

    Соглашения с «Динамо» у Карраскаля и Чавеса рассчитаны на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

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