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    Джек Грилиш«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 16:15
    • Карраскаль и Чавес стали игроками «Динамо»
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    Карраскаль трогательно попрощался с ЦСКА

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    Полузащитник Хорхе Карраскаль обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Динамо».

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    «Привет, ЦСКА! Хочу поблагодарить за ту теплоту, которой меня окружили клуб, партнеры по команде, болельщики.

    Для меня настало время прощаться. Спасибо от всего сердца за поддержку. Спасибо одноклубникам, которые замечательно приняли меня. Знайте, с какой теплотой я к вам отношусь. Люблю ребят, болельщиков, люблю этот клуб! Огромное спасибо за всё. Пусть Господь вас благословит и защитит. Желаю, чтобы у вас все получилось», — сказал Карраскаль в видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

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