Дьяков: Карраскаль — усиление для «Динамо»

Экс-защитникпрокомментировал подписание бело-голубыми полузащитника

«Карраскаль на поле доказал, что он очень квалифицированный футболист. Для нашего чемпионата он в полном порядке. Раз он не играл, а ЦСКА выручили за него деньги, то я думаю, что этот трансфер пойдет всем на пользу. Если они берут игрока, то, естественно, это не только желание руководства. Это оговорено с тренером.

Если в "Оренбурге" Личке, вероятней всего, давали тех футболистов, которых могли взять, то у "Динамо" бюджет больше. И там уже Личка тоже принимает решение, кого брать, а кого нет. Естественно, для "Динамо" это усиление. Думаю, что они будут бороться за высокие места», — приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс».