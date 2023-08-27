ОконченШеффилд Юнайтед — Манчестер Сити 1:2Онлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек Грилиш«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» 1:2. Онлайн
  • 17:39
    • «Динамо» уверенно выиграло у «Витязя» и стало третьим на Кубке мэра Москвы
  • 16:36
    • «Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд
  • 16:15
    • Карраскаль и Чавес стали игроками «Динамо»
    Все новости спорта

    Дьяков: Карраскаль — усиление для «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Динамо
    Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал подписание бело-голубыми полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

    Виталий Дьяков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Дьяков

    «Карраскаль на поле доказал, что он очень квалифицированный футболист. Для нашего чемпионата он в полном порядке. Раз он не играл, а ЦСКА выручили за него деньги, то я думаю, что этот трансфер пойдет всем на пользу. Если они берут игрока, то, естественно, это не только желание руководства. Это оговорено с тренером.

    Если в "Оренбурге" Личке, вероятней всего, давали тех футболистов, которых могли взять, то у "Динамо" бюджет больше. И там уже Личка тоже принимает решение, кого брать, а кого нет. Естественно, для "Динамо" это усиление. Думаю, что они будут бороться за высокие места», — приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Ньюкасл» и «Ливерпуль» определить сильнейшего?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Прервут ли «клинки» голевую засуху в играх с «горожанами»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Вильярреал»?
  • «Вильярреал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Наполи — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Соснович — Линетт
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Рыбакина — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рахимова — Бенчич
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры