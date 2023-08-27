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    Брагантино — Куяба: смотреть онлайн в прямом эфире

    27.08.2023 в 17:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Брагантино — Куяба

    Футбол Латинская Америка
    Брагантино и Куяба начнут матч в 17:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 27.08.2023.

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    Последний матч между собой: Куяба — Брагантино 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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