Журналист обозвал Лукаку в прямом эфире и покинул передачу

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
Болельщик «Интера», журналист, участник передачи Qui Studio a Voi Stadio с 2010 года назвал нападающего синих негром в эфире канала Telelombardia. Он отказался приносить извинения. В итоге журналиста выгнали из шоу, пишет Football Italia.
Источник отмечает, что было использовано слово, имеющее в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.
Ранее СМИ писали, что Лукаку может вернуться в Серию А. Футболиста хочет заполучить «Рома», речь идет об аренде бельгийца.