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    Журналист обозвал Лукаку в прямом эфире и покинул передачу

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    Итальянского журналиста выгнали с телепередачи из-за слов в адрес форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Болельщик «Интера», журналист, участник передачи Qui Studio a Voi Stadio с 2010 года назвал нападающего синих негром в эфире канала Telelombardia. Он отказался приносить извинения. В итоге журналиста выгнали из шоу, пишет Football Italia.

    Источник отмечает, что было использовано слово, имеющее в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.

    Ранее СМИ писали, что Лукаку может вернуться в Серию А. Футболиста хочет заполучить «Рома», речь идет об аренде бельгийца.

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