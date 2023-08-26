Журналист обозвал Лукаку в прямом эфире и покинул передачу

Итальянского журналиста выгнали с телепередачи из-за слов в адрес форварда «Челси»

Болельщик «Интера», журналист, участник передачи Qui Studio a Voi Stadio с 2010 года назвал нападающего синих негром в эфире канала Telelombardia. Он отказался приносить извинения. В итоге журналиста выгнали из шоу, пишет Football Italia.

Источник отмечает, что было использовано слово, имеющее в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.

Ранее СМИ писали, что Лукаку может вернуться в Серию А. Футболиста хочет заполучить «Рома», речь идет об аренде бельгийца.