начнут матч в 19:15 в турецской футбольной Суперлиге, 26.08.2023.

Последний матч между собой: Касымпаша — Pendikspor 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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