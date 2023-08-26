1-й таймАрсенал — ФулхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Фулхэм». Онлайн
  • 17:06
    • «Зенит» в 6-м туре РПЛ разгромил «Урал»
  • 16:40
    • «Рубин» — «Динамо»: стартовые составы команд
  • 16:31
    • «Тоттенхэм» справился с «Борнмутом»
  • 13:50
    • Официально: Санчес стал игроком «Интера»
  • 12:24
    • Винисиус получил травму в матче против «Сельты»
    Все новости спорта

    Кассьерра прокомментировал разгромную победу над «Уралом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Форвард «Зенита» Матео Кассьерра после игры с «Уралом» отметил, что хочет забить еще много голов за питерскую команду.

    Матео Кассьерра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Кассьерра

    В 6-м туре РПЛ нападающий отметился дублем.

    «Конечно, рад, что смогли победить, приблизились к первой строчке. Нужно перевести дух, подготовиться к матчу в Кубке, потом уже настраиваться на матч с ЦСКА.

    Первый гол? Был очень быстрый эпизод, вратарь был близко, решил попытаться обыграть, так как боялся, что могу попасть в него. Впереди еще много матчей. Рассчитываю забить еще много голов», — сказал Кассьерра в эфире «Матч ТВ».

    «Зенит» набрал 13 очков и поднялся на 2-е место в таблице РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» прервет серию неудач
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «МЮ» снова обыграет «Ноттингем Форест» и при этом не пропустит?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Защитит ли Усик все пояса в бою с Дюбуа?
  • Усик — Дюбуа. Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Усик — Дюбуа
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  2.39
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры