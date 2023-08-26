Кассьерра прокомментировал разгромную победу над «Уралом»

Форвард «Зенита»после игры с «Уралом» отметил, что хочет забить еще много голов за питерскую команду.

В 6-м туре РПЛ нападающий отметился дублем.

«Конечно, рад, что смогли победить, приблизились к первой строчке. Нужно перевести дух, подготовиться к матчу в Кубке, потом уже настраиваться на матч с ЦСКА.

Первый гол? Был очень быстрый эпизод, вратарь был близко, решил попытаться обыграть, так как боялся, что могу попасть в него. Впереди еще много матчей. Рассчитываю забить еще много голов», — сказал Кассьерра в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 13 очков и поднялся на 2-е место в таблице РПЛ.