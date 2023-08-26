Глушаков: «Спартак» как обычно начал хорошо, а потом неурядицы

Экс-футболист «Спартака»оценил игру красно-белых на старте сезона-2023/24.

«Как "Спартак"? Как обычно. В принципе, начинают хорошо, а потом всегда есть какие-то неурядицы. В последних играх команда забуксовала.

Я не так пристально смотрю за "Спартаком". Просто наблюдаю. Вижу, что проиграл "Уралу" и "Зениту".

"Зенит" — по-прежнему фаворит в борьбе за чемпионство. Пока "Газпром" будет, они всегда будут», — цитирует Глушакова «СЭ».

«Спартак» идет шестым в таблице РПЛ, набрав 9 очков в пяти встречах. 26 августа красно-белые в 6-м туре РПЛ принимают «Ахмат». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.