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    Эракович: Хочу играть за «Зенит» много лет

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    Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался по поводу адаптации в новом клубе.

    Страхиня Эракович
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    Страхиня Эракович

    «Я был уверен в своем выборе, и как только получил предложение от "Зенита", сразу решил перейти сюда. Я хотел попробовать себя в более сильной лиге и уверен, что это было верное решение.

    "Зенит" — большой клуб. Он всегда на слуху в Центральной Европе даже в сегодняшних условиях, поэтому я об этом не думал. Плюс я только приехал в Россию. Пока не вижу смысла размышлять о далеком будущем, потому что надеюсь провести в Санкт-Петербурге много лет. Сейчас я полностью сконцентрирован на нынешнем клубе», — цитирует Эраковича «СЭ».

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