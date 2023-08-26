Эракович: Хочу играть за «Зенит» много лет

Защитник «Зенита»высказался по поводу адаптации в новом клубе.

«Я был уверен в своем выборе, и как только получил предложение от "Зенита", сразу решил перейти сюда. Я хотел попробовать себя в более сильной лиге и уверен, что это было верное решение.

"Зенит" — большой клуб. Он всегда на слуху в Центральной Европе даже в сегодняшних условиях, поэтому я об этом не думал. Плюс я только приехал в Россию. Пока не вижу смысла размышлять о далеком будущем, потому что надеюсь провести в Санкт-Петербурге много лет. Сейчас я полностью сконцентрирован на нынешнем клубе», — цитирует Эраковича «СЭ».