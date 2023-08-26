Анчелотти рассказал, будет ли «Реал» кого-то покупать из-за травмы Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала»заявил, что клуб не будет выходить на трансферный рынок из-за травмы

Винисиус может пропустить ближайшие матчи «Реала», из-за повреждения, полученного в игре против «Сельты» (1:0).

«Травма Винисиуса не заставит нас подписывать еще одного игрока в атаку. Команда укомплектована.

Мы можем побеждать без Винисиуса, Бензема, Куртуа и Милитао.

Наше нападение не нуждается в усилении. Статистика говорит сама за себя. Мы забиваем и без Винисиуса и Бензема», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее серьезные травмы получили вратарь «Реала» Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

«Реал» набрал девять очков в первых трех турах Ла Лиги и единолично возглавляет турнирную таблицу.