Анчелотти рассказал, будет ли «Реал» кого-то покупать из-за травмы Винисиуса

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
Винисиус может пропустить ближайшие матчи «Реала», из-за повреждения, полученного в игре против «Сельты» (1:0).
«Травма Винисиуса не заставит нас подписывать еще одного игрока в атаку. Команда укомплектована.
Мы можем побеждать без Винисиуса, Бензема, Куртуа и Милитао.
Наше нападение не нуждается в усилении. Статистика говорит сама за себя. Мы забиваем и без Винисиуса и Бензема», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
Напомним, ранее серьезные травмы получили вратарь «Реала» Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.
«Реал» набрал девять очков в первых трех турах Ла Лиги и единолично возглавляет турнирную таблицу.