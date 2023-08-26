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    Анчелотти рассказал, будет ли «Реал» кого-то покупать из-за травмы Винисиуса

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб не будет выходить на трансферный рынок из-за травмы Винисиуса Жуниора.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Винисиус может пропустить ближайшие матчи «Реала», из-за повреждения, полученного в игре против «Сельты» (1:0).

    «Травма Винисиуса не заставит нас подписывать еще одного игрока в атаку. Команда укомплектована.

    Мы можем побеждать без Винисиуса, Бензема, Куртуа и Милитао.

    Наше нападение не нуждается в усилении. Статистика говорит сама за себя. Мы забиваем и без Винисиуса и Бензема», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, ранее серьезные травмы получили вратарь «Реала» Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

    «Реал» набрал девять очков в первых трех турах Ла Лиги и единолично возглавляет турнирную таблицу.

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