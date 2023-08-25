В «Зените» оценили адаптацию Фернандеса

Тренер «Зенита» по физподготовкевысказался об игре бразильского защитниказа сине-бело-голубых.

«Марио Фернандес — большой профессионал с огромным опытом. Естественно, что поначалу ему пришлось непросто, потому что сказалось длительное отсутствие игровой практики.

Однако сейчас заметно, что Марио поступательно набирает обороты. В матче со "Спартаком" он, как мне кажется, действовал крайне полезно для всей команды», — рассказал Карминати «Спорт-экспрессу».

В сезоне-2023/24 бразилец провел за сине-бело-голубых шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. До этого Марио выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год.