Бонгонда сравнил уровень чемпионата Испании с РПЛ

Нападающийрассказал об уровне российской Премьер-лиги.

«Начинать успешно — это всегда плюс для быстрой адаптации. Но сезон длинный. И у меня достаточно опыта, чтобы понимать: намного важнее хорошо финишировать, чем хорошо стартовать.

Очевидно, что уровень чемпионата Испании очень высок. Это одна из сильнейших лиг в мире. В этом и разница. Там другая интенсивность игры. Выше, чем в России или в Бельгии, где я тоже выступал.

Но в российском чемпионате тоже достаточно сильных футболистов и уровень достойный. В любом случае я рад, что мне уже удалось забить несколько голов за "Спартак". Рассчитываю продолжать в том же темпе», — цитирует Бонгонда пресс-служба «Спартака».

Бонгонда пополнил состав «красно-белых» в июле этого года. В нынешнем сезоне форвард провел 6 матчей за «Спартак», забил 4 гола и сделал голевую передачу.