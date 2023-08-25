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    Бонгонда сравнил уровень чемпионата Испании с РПЛ

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    Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал об уровне российской Премьер-лиги.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Начинать успешно — это всегда плюс для быстрой адаптации. Но сезон длинный. И у меня достаточно опыта, чтобы понимать: намного важнее хорошо финишировать, чем хорошо стартовать.

    Очевидно, что уровень чемпионата Испании очень высок. Это одна из сильнейших лиг в мире. В этом и разница. Там другая интенсивность игры. Выше, чем в России или в Бельгии, где я тоже выступал.

    Но в российском чемпионате тоже достаточно сильных футболистов и уровень достойный. В любом случае я рад, что мне уже удалось забить несколько голов за "Спартак". Рассчитываю продолжать в том же темпе», — цитирует Бонгонда пресс-служба «Спартака».

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    • Бонгонда пополнил состав «красно-белых» в июле этого года. В нынешнем сезоне форвард провел 6 матчей за «Спартак», забил 4 гола и сделал голевую передачу.

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