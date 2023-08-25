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    «Мы отлично понимаем друг друга не только на поле». Бонгонда о дружбе с Промесом

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    Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о дружбе с партнером по команде Квинси Промесом вне футбольного поля.

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    «Думаю, главный фактор — это наше общее происхождение. Я вырос в кварталах Брюсселя, Квинси — в Амстердаме. Это похожие истории, и мы отлично понимаем друг друга не только на поле. После первого разговора мне стало ясно, что наши отношения сложатся отлично.

    Можно сказать, что у нас один стиль. При игре на фланге атаки ты должен быть изобретателен, чтобы создавать для команды новые шансы. Этим мы с Промесом и занимаемся.

    Он помогает мне адаптироваться в России? Да, в первую очередь это Квинси и Кейта Бальде. Очень им благодарен, потому что в совершенно новой стране поначалу всегда непривычно.

    До этого я бывал в России, но не в Москве: с "Зюлте-Варегемом" — в Казани, с "Сельтой" — в Краснодаре», — цитирует Бонгонда пресс-служба «Спартака».

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    • Напомним, что форвард перешел в июле этого года. Бонгонда провел 6 матчей за «красно-белых» в нынешнем сезоне, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

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