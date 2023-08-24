Тихонов: Не будем говорить о том, заслуженно ли попали в расширенный состав сборной шесть игроков «Спартака»

Бывший капитан «Спартака»поделился мнением о расширенном составе сборнойна сентябрьский сбор.

«Давайте не будем говорить о том, заслуженно или не заслуженно попали в расширенный состав шесть футболистов "Спартака".

Это расширенный список, это дело тренера, так решил, вызвали — хорошо. Вызвать можно кого хочешь, самое главное, чтобы футболисты хорошо играли.

Может ли положительно сказаться на игроках попадание в расширенный состав? Игра за сборную — это честь, каждый должен понимать, что это так.

Я понимаю, что мы не играем официальные матчи, но в сборную тебя вызывают, в национальную команду, я думаю, что каждый человек должен это понимать, за кого он играет и как должен играть.

Радует ли такое количество футболистов "Спартака"? Без разницы, из какой команды вызывают, главное, чтобы футболисты соответствовали уровню игры сборной. Не просто так приезжали, а чтобы они соответствовали уровню», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.