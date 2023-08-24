ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс Перейра5 бойцов UFC, обогнавших весь дивизион благодаря одной победе
  • 15:52
    • Салах решил покинуть «Ливерпуль». Египтянин может стать самым высокооплачиваемым игроком в Саудовской Аравии
  • 12:38
    • Карпин назвал расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор
    Все новости спорта

    Тихонов: Не будем говорить о том, заслуженно ли попали в расширенный состав сборной шесть игроков «Спартака»

    Футбол Сборная России Футбол России Спартак
    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор.

    Андрей Тихонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Тихонов

    «Давайте не будем говорить о том, заслуженно или не заслуженно попали в расширенный состав шесть футболистов "Спартака".

    Это расширенный список, это дело тренера, так решил, вызвали — хорошо. Вызвать можно кого хочешь, самое главное, чтобы футболисты хорошо играли.

    Может ли положительно сказаться на игроках попадание в расширенный состав? Игра за сборную — это честь, каждый должен понимать, что это так.

    Я понимаю, что мы не играем официальные матчи, но в сборную тебя вызывают, в национальную команду, я думаю, что каждый человек должен это понимать, за кого он играет и как должен играть.

    Радует ли такое количество футболистов "Спартака"? Без разницы, из какой команды вызывают, главное, чтобы футболисты соответствовали уровню игры сборной. Не просто так приезжали, а чтобы они соответствовали уровню», — приводит слова Тихонова ТАСС.

  • Карпин назвал расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор
  • Читайте по теме

    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

    Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Аякс» «Лудогорец»?
  • «Лудогорец» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Фиорентина» снова выиграет без помощи Кокорина?
  • «Рапид» Вена — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Шериф» увезет победу с фарерских островов?
  • «Клаксвик» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Лудогорец — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Рапид Вена — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Клаксвик — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Челси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры