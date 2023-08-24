Мудрик получил травму и не сыграет против «Лутона»

Нападающийполучил травму на тренировке и пропустит матч третьего тура АПЛ с клубом. Об этом сообщил наставник лондонцев

«В случае Михаила это незначительная проблема. Думаю, он пропустит несколько дней, но завтра его не будет. Это игрок, касательно которого мы надеемся, что сможем помочь ему выступать так, как, по нашему мнению, он может выступать. Поэтому мы разочарованы, но в то же время это не большая проблема.

Нам нужно подождать, может быть, одну неделю или несколько дней, чтобы он снова присоединился к команде», — сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино на предматчевой пресс-конференции.