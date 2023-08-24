Ловчев: Абаскаль поплыл — у «Спартака» дикий дисбаланс между обороной и атакой

Ветеран «Спартака»раскритиковал главного тренера красно-белыхпосле неудачного матча с(1:3) в пятом туре РПЛ.

«Сейчас очень много критики — и не "Спартака", а Абаскаля. Но я ведь говорил до старта чемпионата, на старте чемпионата, когда пропускали по два-три мяча, что нельзя с такой обороной выиграть чемпионат. Ну не будешь ты каждый матч забивать по четыре-пять голов! Дикий дисбаланс между обороной и атакой.

Просто перечислю защитников, которые не соответствуют уровню чемпионской команды, — те, которые еще недавно были или есть в ней сейчас: Маслов, Рассказов, Чернов, Мевля, Рыбус и вот около года команду "усилили" еще и Дуарте.

Да, "Зенит" от себя прошлогоднего потерял — ушли Малком и Кузяев, но в обороне есть выбор: люди более надежны, а как только начинает авантюрить чрезмерно Ренан, его быстро убирают из состава на ключевой матч и находят замену.

Я не могу сказать, что "Спартак" не создал моменты. Они были, матч мог закончиться и вничью. Но проблема обороны остается ключевой. Даже укрепившийся в атаке "Спартак" все равно не сбалансирован, атака не может забить так много, чтобы промахи в обороне не были заметны.

Но особенность нынешнего чемпионата в том, что многое будет меняться каждый тур — "Спартак" в одном очке от Питера, в четырех — от "Краснодара". Проблему в обороне "Спартаку" не удается решить ни организацией игры, ни пока трансферными путями.

Другое дело, что после концертов на старте были ожидания, что праздник будет продолжаться, но его быстро обрубили — все же тренеры видят, где слабое место.

Конечно, "Зенит" в этой игре был сильнее. "Спартак" просто надопускал ошибок: Игнатов в случае с первым голом "привез" гол, это недопустимо. Когда против тебя классная команда, тебя накажут. Вендел — мастер. Такого в этом матче в составе красно-белых не нашлось.

Промес, к сожалению, провел просто плохой матч. Лидеры "Спартака" провалились. Но я не понял и Абаскаля. У тебя есть Бонгонда, который великолепно начал, — почему он в запасе? Тактика? Какая тактика, если лучший игрок на старте сидит на лавке?

Надо определяться с тем, кто у Абаскаля основной состав, каждый матч — новый вариант. Понятна ротация с Кубком, но, по-моему, это уже чрезмерно. Команда должна сыграться.

То, что я увидел в этом матче, характеризует стратегическую слабость Абаскаля. Не понял слов о том, что решение арбитра на 11-й минуте испортило игру. Мне кажется, ее испортил Абаскаль своим составом. При этом я вижу, что он продолжает учиться, и именно он лучший тренер "Спартака" за последние годы. Просто Гильермо, на мой взгляд, немного поплыл», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.