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    Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.08.2023 в 05:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс

    Футбол MLS
    Лос-Анджелес и Колорадо Рэпидс начнут матч в 05:30 в американской футбольной лиге MLS, 24.08.2023.

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    Последний матч между собой: Колорадо Рэпидс — Лос-Анджелес 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лос-Анджелес»).

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