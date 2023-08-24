Чавес: Я сразу принял решение, что буду играть в «Динамо»

Мексиканский полузащитникрассказал о своем переходе в

«Я очень рад, что все наконец-то разрешилось, что я приехал сюда. В ближайшее время готов начать тренироваться и адаптироваться здесь в Москве.

Общался только с представителями клуба. Надеюсь, что сейчас буду общаться с кем-то из игроков и тренерским штабом.

Я выбрал 24 номер. Сначала нужно выучить английский, чтобы общаться. Потом уже буду учить русский, чтобы разговаривать с одноклубниками.

Честно говоря, не очень много знал. Что касается клуба — когда узнал, что приеду, то посмотрел несколько игр. До этого не было особой информации. Впечатление от "Динамо"? Очень понравились последние игры. В них был положительный результат. Нравится манера игры, которую ставит Личка. Очень рад, что приехал и буду играть в этой команде.

Я сразу принял решение, что буду играть в 'Динамо'. Были некоторые сложности со стороны клуба, но хорошо, что все решилось. Очень рад, что приехал сюда. Может быть, и были другие предложения, но я не знаю. Первое предложение поступило от 'Динамо'. Я общался с главным тренером и руководством. После этого не рассматривал уже других вариантов. Был сосредоточен на переходе в Динамо», — цитирует Чавеса «Спорт-Экспресс».