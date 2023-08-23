Спортдиректор «Ман Сити» о Силве: Он стал одним из лучших игроков в мире

Спортивный директорвысказался о продлении контракта с полузащитником команды

«Технические способности Силвы просто фантастические, и наряду с его упорным трудом и профессионализмом он стал одним из лучших игроков в мире.

Бернарду сыграл очень важную роль в прошедшем сезоне, когда мы выиграли требл, и мы уверены, что он сможет помочь завоевать еще больше трофеев в ближайшие несколько лет», — приводит слова директора официальный сайт «Ман Сити».

Напомним, что Силва подписал новый контракт с «Ман Сити» до лета 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 34 матча в АПЛ, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.