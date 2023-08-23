ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Макс ХоллоуэйХоллоуэй подерется с «Корейским зомби», Смит встретится со Спэнном. Анонс карда UFC Singapore
    Все новости спорта

    Спортдиректор «Ман Сити» о Силве: Он стал одним из лучших игроков в мире

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн высказался о продлении контракта с полузащитником команды Бернарду Силвой.

    Бернарду Силва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бернарду Силва

    «Технические способности Силвы просто фантастические, и наряду с его упорным трудом и профессионализмом он стал одним из лучших игроков в мире.

    Бернарду сыграл очень важную роль в прошедшем сезоне, когда мы выиграли требл, и мы уверены, что он сможет помочь завоевать еще больше трофеев в ближайшие несколько лет», — приводит слова директора официальный сайт «Ман Сити».

  • Отряд не заметил потери. Фоден стал звездой шоу «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла»
  • 17-я подряд домашняя победа «Манчестер Сити» — в нашем обзоре английской прессы
  • 20/08/2023

    • Напомним, что Силва подписал новый контракт с «Ман Сити» до лета 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 34 матча в АПЛ, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Брага» остановить «Панатинаикос»?
  • «Брага» — «Панатинаикос». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Смогут ли «Мольде» и «Галатасарай» выявить сильнейшего?
  • «Мольде» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Сможет ли «Маккаби Хайфа» одолеть «Янг Бойз»?
  • «Маккаби Хайфа» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Лудогорец — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мексика — Черногория
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 11:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Австралия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ангола — Италия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Стивенс — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры