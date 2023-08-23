Радченко: «Зениту» ни в коем случае нельзя покупать нового форварда

Бывший нападающий «Зенита»прокомментировал возможную покупку нового форварда сине-бело-голубыми.

«Стоит ли "Зениту" приобретать нового нападающего? Ни в коем случае. Сейчас не надо задумываться о поиске нового нападающего.

"Зенит" обладает двумя центральными забивными нападающими. И Сергеев, и Кассьерра — это доказывают. Что касается Кассьерры, то да. Период адаптации у него был не слишком быстрый. Мы знаем, как он играл за "Сочи" и какой потенциал у этого нападающего», — приводит слова Радченко издание «Спорт день за днём».

До этого «Зенит» покинул бразильский форвард Малком.