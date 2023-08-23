В «ПСЖ» выбрали капитана команды

В «Пари сен Жермен» выбрали капитана на сезон-2023/2024. Голосование прошло в анонимном формате, сообщает RMC Sport.

На первую игру сезона против «Тулузы» с капитанской повязкой вышел защитник Маркиньос. Но не всем игрокам понравилось, что его выбрали капитаном в неформальной обстановке. Поэтому по инициативе тренере Луиса Энрике было решено провести тайное голосование.

По итогам опроса Маркиньос остался капитаном. Первым вице-капитаном выбран Данилу Перейра, вторым — Преснель Кимпембе, третьим — Килиан Мбаппе.

29-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Он сыграл за парижан 407 матчей, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач.