Кроос высоко оценил игру Беллингема в «Реале»

Полузащитниквысказался о дебюте партнера по командев стане «сливочных».

«Еще на этапе подготовки Джуд показал себя замечательно. Он удивительно хорошо влился в состав за такое короткое время.

У меня очень хорошие предчувствия по поводу него, считаю его невероятно зрелым для своего возраста — не только в умственном плане, но и с точки зрения его игры. Он не делает ничего самоубийственного, всегда четок в действиях, работает, старается играть в полную силу.

Многие другие в этом возрасте все еще творят самоубийственные вещи — допускают массу технических и тактических ошибок. С ним такого нет. Пока я могу сказать, что он усиление для нас. То, что 20-летний игрок обогащает нас с самого начала, — хороший знак», — сказал Кроос Goal.

Напомним, что Беллингем перешел из дортмундской «Боруссии» в «Реал» этим летом. Англичанин успел провести 2 матча за «королевскую» команду, забил 3 гола и сделал голевую передачу.