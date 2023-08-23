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    Кроос высоко оценил игру Беллингема в «Реале»

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    Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о дебюте партнера по команде Джуды Беллингема в стане «сливочных».

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Еще на этапе подготовки Джуд показал себя замечательно. Он удивительно хорошо влился в состав за такое короткое время.

    У меня очень хорошие предчувствия по поводу него, считаю его невероятно зрелым для своего возраста — не только в умственном плане, но и с точки зрения его игры. Он не делает ничего самоубийственного, всегда четок в действиях, работает, старается играть в полную силу.

    Многие другие в этом возрасте все еще творят самоубийственные вещи — допускают массу технических и тактических ошибок. С ним такого нет. Пока я могу сказать, что он усиление для нас. То, что 20-летний игрок обогащает нас с самого начала, — хороший знак», — сказал Кроос Goal.

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    • Напомним, что Беллингем перешел из дортмундской «Боруссии» в «Реал» этим летом. Англичанин успел провести 2 матча за «королевскую» команду, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

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