Кононов: У «Спартака» очень сильный состав, можно бороться за место в топ-3 РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака»высказался о шансах красно-белых выиграть чемпионат России.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров. В предыдущем матче команда Гильермо Абаскаля проиграла на своем поле «Зениту» (1:3).

«Всё зависит от тренерского штаба, игроков. У "Спартака" очень хорошая атака. Немного есть проблемы в обороне — не только в линии защиты, а у всей команды. Но, думаю, тренерский штаб об этом знает — и работает над этим.

"Спартак" будет претендовать на самые высокие места. Нацеливаться на тройку‑двойку, а, может, и на первое место. Здесь только целенаправленная работа каждый день поможет.

Состав у команды очень сильный — даже те наши ребята, которые сидят на замене, очень перспективные.

Всё впереди — этот чемпионат будет очень интересным. Из того, что вижу сейчас.», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».