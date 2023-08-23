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    Кононов: У «Спартака» очень сильный состав, можно бороться за место в топ-3 РПЛ

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о шансах красно-белых выиграть чемпионат России.

    Олег Кононов
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    Олег Кононов

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров. В предыдущем матче команда Гильермо Абаскаля проиграла на своем поле «Зениту» (1:3).

    «Всё зависит от тренерского штаба, игроков. У "Спартака" очень хорошая атака. Немного есть проблемы в обороне — не только в линии защиты, а у всей команды. Но, думаю, тренерский штаб об этом знает — и работает над этим.

    "Спартак" будет претендовать на самые высокие места. Нацеливаться на тройку‑двойку, а, может, и на первое место. Здесь только целенаправленная работа каждый день поможет.

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    • Состав у команды очень сильный — даже те наши ребята, которые сидят на замене, очень перспективные.

    Всё впереди — этот чемпионат будет очень интересным. Из того, что вижу сейчас.», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

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