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    Алаев: Посещаемость в РПЛ потихоньку улучшается

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    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о посещаемости матча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Мне хочется, чтобы рекорд посещаемости, установленный на матче "Спартак" — "Зенит", держался недолго и были новые рекорды. Мы видим, что потихоньку ситуация нормализуется. Мы всех ждём на стадионах, никому бойкоты не нужны. На матче "Спартак" — "Зенит" одной трибуны очень не хватало. Если бы она была заполнена, может быть, "Спартак" получил бы другие ресурсы и результат был бы иной. Поэтому ждём всех», — приводит слова Алаева Sport24.

    Ранее поединок между «Спартаком» и «Зенитом» посетили 33 тыс. зрителей.

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