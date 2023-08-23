Алаев: Посещаемость в РПЛ потихоньку улучшается

Президент РПЛвысказался о посещаемости матча 5-го тура РПЛ между(1:3).

«Мне хочется, чтобы рекорд посещаемости, установленный на матче "Спартак" — "Зенит", держался недолго и были новые рекорды. Мы видим, что потихоньку ситуация нормализуется. Мы всех ждём на стадионах, никому бойкоты не нужны. На матче "Спартак" — "Зенит" одной трибуны очень не хватало. Если бы она была заполнена, может быть, "Спартак" получил бы другие ресурсы и результат был бы иной. Поэтому ждём всех», — приводит слова Алаева Sport24.

Ранее поединок между «Спартаком» и «Зенитом» посетили 33 тыс. зрителей.