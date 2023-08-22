Форвард «Зенита» Сергеев о старте сезона: Стараюсь использовать по максимуму время, которое дают

Нападающийрассказал о своей игре на старте нынешнего сезона. Игрок также прокомментировал свои бомбардирские качества.

«В чём мой голеадорский феномен? Подходящий случай (смеётся). Оказываюсь в нужное время в нужном месте. Самое главное — работа на команду. Надеюсь, совсем скоро начну показывать результаты, как показывал раньше.

Спокойно отношусь к своему игровому времени. Понимаю, что тренерский штаб выбирает игроков на определенный состав. Психологически на меня это никак не влияет. Да, выхожу на замены, но стараюсь использовать по максимуму время, которое дают. Понимаю, что это "Зенит" и нужно ждать и цепляться за каждый шанс.

Во всех аспектах есть смысл добавлять. Стараюсь прокачиваться и в физическом, и техническом плане. Мне есть куда расти! Чувствуется уровень бразильцев — они общаются с мячом на "ты". Чтобы играть так же, как они, наверное, нужно родиться в Бразилии (смеется)», — приводит слова Сергеева Sport24.

В нынешнем сезоне Сергеев провел 6 матчей за «Зенит» и забил 3 гола. Петербургская команда занимает 4-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе.