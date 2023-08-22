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    Орлов: Видели лицо Пиняева? Какой-то натруженный мужик

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах «Локомотива» на старте нового сезона.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «У "Локомотива" большие проблемы. Михаил Галактионов — молодой тренер, как и Абаскаль. И он допускает ошибки из-за того, что ему не хватает опыта, как держать команду.

    Дзюбы нет, получил травму. В центре у них Пиняев. Вы видели лицо Пиняева? Какой-то натруженный мужик.

    Надо так выстроить игру, чтобы Пиняев был свеженький. Он как вишенка на торте, и он может таким быть, но торт надо испечь в центре поля.

    Сейчас этого торта нет, и "Локомотив" выглядит никак», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

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