Орлов: Видели лицо Пиняева? Какой-то натруженный мужик

Известный комментаторподелился мнением о проблемахна старте нового сезона.

«У "Локомотива" большие проблемы. Михаил Галактионов — молодой тренер, как и Абаскаль. И он допускает ошибки из-за того, что ему не хватает опыта, как держать команду.

Дзюбы нет, получил травму. В центре у них Пиняев. Вы видели лицо Пиняева? Какой-то натруженный мужик.

Надо так выстроить игру, чтобы Пиняев был свеженький. Он как вишенка на торте, и он может таким быть, но торт надо испечь в центре поля.

Сейчас этого торта нет, и "Локомотив" выглядит никак», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров. В ближайшем матче «железнодорожники» сыграют на выезде против «Сочи».