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    Гойас — Атлетико Паранаэнсе: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.08.2023 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Гойас — Атлетико Паранаэнсе

    Футбол Латинская Америка
    Гойас и Атлетико Паранаэнсе начнут матч в 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 22.08.2023.

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    Последний матч между собой: Атлетико Паранаэнсе — Гойас 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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