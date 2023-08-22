Газзаев признался, что ему тревожно за ЦСКА

Экс-наставник ЦСКАвысказался о поражении команды от «Динамо» (1:2) в 5-м туре чемпионата России.

«Израненный ЦСКА уступил "Динамо". Именно израненный, потому что очевидно, что команда Владимира Федотова испытывает кадровый голод. Я же не раз говорил, что после прошлого вполне успешного сезона армейцам надо было усиливать каждую линию, кроме вратарской. Но где новички?

Надеюсь, в ближайшее время новички появятся. Причем в каждую линию. Другое дело, что их еще надо будет интегрировать в командный рисунок. Молодежь — это хорошо. Но как с таким составом можно конкурировать с тем же "Зенитом"? Да и с "Динамо" пришлось сложно по вполне объективным причинам. У бело-голубых подбор исполнителей просто-напросто лучше. Хорошая линия атаки.

За армейцев становится тревожно. Ведь, по большому счету, в нынешнем составе есть только четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям. Это Акинфеев, который пропускал дерби с "Динамо" (и его авторитета на поле явно не хватило, хотя и Тороп серьезных ошибок не допустил), Роша, Обляков и Чалов. Маловато, согласитесь. Одни травмы получают, другие уходят. А новичков нет», — сказал Газзаев «СЭ».