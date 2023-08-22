ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
  • 11:04
    • «Оренбург» объявил об уходе Ярошика и назначении на пост главного тренера испанца Деограсии
    Все новости спорта

    Газзаев признался, что ему тревожно за ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о поражении команды от «Динамо» (1:2) в 5-м туре чемпионата России.

    Валерий Газзаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Газзаев

    «Израненный ЦСКА уступил "Динамо". Именно израненный, потому что очевидно, что команда Владимира Федотова испытывает кадровый голод. Я же не раз говорил, что после прошлого вполне успешного сезона армейцам надо было усиливать каждую линию, кроме вратарской. Но где новички?

    Надеюсь, в ближайшее время новички появятся. Причем в каждую линию. Другое дело, что их еще надо будет интегрировать в командный рисунок. Молодежь — это хорошо. Но как с таким составом можно конкурировать с тем же "Зенитом"? Да и с "Динамо" пришлось сложно по вполне объективным причинам. У бело-голубых подбор исполнителей просто-напросто лучше. Хорошая линия атаки.

    За армейцев становится тревожно. Ведь, по большому счету, в нынешнем составе есть только четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям. Это Акинфеев, который пропускал дерби с "Динамо" (и его авторитета на поле явно не хватило, хотя и Тороп серьезных ошибок не допустил), Роша, Обляков и Чалов. Маловато, согласитесь. Одни травмы получают, другие уходят. А новичков нет», — сказал Газзаев «СЭ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Рейнджерс» победную поступь ПСВ?
  • «Рейнджерс» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Команду Роналду ждет успех?
  • «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» Дубай. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Пройдет ли «Ракув» «Копенгаген»?
  • «Ракув» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли Дубай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ракув — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Антверпен — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чорич — Хиджиката
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бонзи — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры