ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
  • 09:35
    • Капитан «Ювентуса» может перейти в «Унион Берлин»
  • 09:12
    • «Бешикташ» отказался от подписания Серхио Рамоса
  • 08:24
    • Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Кливленде
  • 08:12
    • Мбаппе просит «ПСЖ» купить Гризманна
    Все новости спорта

    Газзаев: «Спартаку» с такой игрой будет сложно претендовать на высокие места

    Футбол Зенит Спартак
    Известный тренер Валерий Газзаев поделился мыслями после уверенной победы «Зенита» над «Спартаком» (3:1) в пятом туре РПЛ.

    Валерий Газзаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Газзаев

    «Начнем с главного матча тура. "Зенит" показал свой высокий уровень тактической гибкости. Заслуженная победа гостей.

    Не хочется подробно обсуждать тактический план на игру Абаскаля — это внутренняя работа тренера. Хотя, конечно, отсутствие в стартовом составе Бонгонда удивило.

    "Спартаку" с такой игрой будет сложно претендовать на высокие места. Нет баланса. Самый красноречивый факт — показатель забитых и пропущенных. 12-10... Ну о чем тут можно говорить? Сейчас в таблице лидируют "Краснодар" и "Урал" — два и три пропущенных мяча соответственно. Все логично.

    При довольно эффективной линии атаки (хотя отсутствие Бонгонды для меня не понятно) "Спартак" сильно проседает в обороне, особенно в центральной позиции. Абаскаль хотел удивить Семака новой схемой. Не знаю... В современном футболе уже сложно что-то придумать сверхоригинальное. Результата добиваются команды, чьи тренеры стабилизируют состав и тактическое построение игры. Вот ушел у Семака Малком, он пошел на изменение системы — 5-3-2. Если помните, я вам говорил, что у питерцев есть футболисты, которые могут хорошо вписаться в эту расстановку. Так и получилось. Тренер грамотно расставил своих подопечных, учел их козыри. И "Зенит" от матча к матчу прибавляет.

    А в игре "Спартака" многовато эмоций, а вот класса не хватает. В начале сезона многие опять начали петь дифирамбы Абаскалю. Но, как только "Спартак" столкнулся с организованными и дисциплинированными командами, последовали поражения. Сначала от "Урала". Теперь от команды Семака. Два поражения подряд — тревожный звоночек.

    Слова Абаскаля о слабом судействе и несправедливом результате? Это популизм. После поражений нужно прежде всего искать причины в себе и в футболистах. Да даже в игроках в меньшей степени. За результат, тактику, комплектование команды отвечает вообще-то тренер.

    У меня, например, никаких вопросов к Карасеву не возникло. Честно говоря, я не до конца понял, за что был поставлен пенальти в ворота "Зенита". Мне показалось, что сначала Соболев сыграл рукой. Но тут не буду претендовать на истину. Непростой эпизод. ВАР виднее. Главное, что судьи не испортили игру и не повлияли на результат. В целом Карасев отработал весьма достойно. Пенять на арбитров после матча, в котором "Зенит" был по всем статьям сильнее, неправильно. Просто Абаскалю нужно в себе разобраться. По возможностям "Спартак" не уступает "Зениту". Но счет, как говорится, на табло.

  • Мастер-класс от Вендела. Эксперименты Абаскаля привели к фиаско в матче с «Зенитом»
  • Реакция спортивных СМИ на результат «Дерби двух столиц»
  • Вчера

    • Тактика Семака работает, а замыслы Абаскаля не всегда понятны. Ведь что такое чемпионская игра? Это баланс во всех линиях. Тренеру красно-белых пора бы уже стабилизировать состав, определиться с оптимальными сочетаниями. А все эти эксперименты ни к чему не приведут. Я бы посоветовал Абаскалю перечитать историю "Спартака". В частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Романцев. Пусть почитает, посмотрит нарезки матчей. Это полезно», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

    В следующем матче «Спартак» сыграет на своем поле с «Ахматом», а «Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с «Уралом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Рейнджерс» победную поступь ПСВ?
  • «Рейнджерс» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Команду Роналду ждет успех?
  • «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» Дубай. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Пройдет ли «Ракув» «Копенгаген»?
  • «Ракув» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли Дубай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ракув — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Антверпен — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Фис — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Руусувуори — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры