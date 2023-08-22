Фердинанд об игре Маунта: Нельзя судить о человеке после двух игр

Экс-футболиствысказался о дебюте полузащитника «красных дьяволов»в нынешнем сезоне.

«Нельзя судить о человеке после двух игр. Потому что некоторые игроки не стали бы легендами, если бы после двух матчей им велели проваливать. Я не собираюсь оправдывать Маунта, но это так.

Команда на данный момент играет недостаточно хорошо, чтобы можно было себя индивидуально проявлять. Команда пока недостаточно хороша, так что это на 100% ответственность тренера. Он должен заставить команду играть правильно.

Посмотрим, на какой позиции Маунт лучше впишется. Я пока не знаю, на какую позицию его взяли», — сказал Фердинанд Goal.

В нынешнем сезоне Маунт провел 2 матча за «МЮ» и не отметился результативными действиями.

Полузащитник является воспитанником «Челси», за который выступал всю свою карьеру. Этим летом Маунт перешел в «МЮ».