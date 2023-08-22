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    Фердинанд об игре Маунта: Нельзя судить о человеке после двух игр

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о дебюте полузащитника «красных дьяволов» Мейсона Маунта в нынешнем сезоне.

    Мейсон Маунт
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    Мейсон Маунт

    «Нельзя судить о человеке после двух игр. Потому что некоторые игроки не стали бы легендами, если бы после двух матчей им велели проваливать. Я не собираюсь оправдывать Маунта, но это так.

    Команда на данный момент играет недостаточно хорошо, чтобы можно было себя индивидуально проявлять. Команда пока недостаточно хороша, так что это на 100% ответственность тренера. Он должен заставить команду играть правильно.

    Посмотрим, на какой позиции Маунт лучше впишется. Я пока не знаю, на какую позицию его взяли», — сказал Фердинанд Goal.

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    • В нынешнем сезоне Маунт провел 2 матча за «МЮ» и не отметился результативными действиями.

    Полузащитник является воспитанником «Челси», за который выступал всю свою карьеру. Этим летом Маунт перешел в «МЮ».

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