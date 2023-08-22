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    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
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    Дзагоев: Было бы логичнее видеть Марио Фернандеса в ЦСКА

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    Экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Что думаю о переходе Марио Фернандеса в "Зенит"? Хорошо знаю Марио, очень добрый парень. Когда были какие‑то моменты, насчёт зафиксировать курс или чего‑то ещё… Он первый поднимал руку и был на всё согласен, шёл навстречу клубу. Не знаю всей правды, не возьмусь за него говорить плохо. Было бы логичнее, если бы он перешёл в ЦСКА.

    Для меня Марио — топовый игрок и топовый человек. Что повлияло на переход в "Зенит"? Не зная подробностей, не берусь судить», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».

    Фернандес играл за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год.

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