Дзагоев: Было бы логичнее видеть Марио Фернандеса в ЦСКА

Экс-футболист ЦСКАпрокомментировал переход защитникав «Зенит».

«Что думаю о переходе Марио Фернандеса в "Зенит"? Хорошо знаю Марио, очень добрый парень. Когда были какие‑то моменты, насчёт зафиксировать курс или чего‑то ещё… Он первый поднимал руку и был на всё согласен, шёл навстречу клубу. Не знаю всей правды, не возьмусь за него говорить плохо. Было бы логичнее, если бы он перешёл в ЦСКА.

Для меня Марио — топовый игрок и топовый человек. Что повлияло на переход в "Зенит"? Не зная подробностей, не берусь судить», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».

Фернандес играл за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год.