Дзагоев: Аршавин талантливее меня

Экс-игрок ЦСКАвыразил мнение, что уступает по таланту соотечественнику

«Талантлив ли я? Я считаю, что нет. Однозначно уступаю Аршавину по таланту.

К 22 годам я и в Лиге чемпионов поиграл, и в чемпионате России. Да, ты прогрессируешь, и без таланта тоже никуда, но если говорить, что я прям талант‑талант — с этим я точно не согласен. Вот Аршавин — это реально талант.

Реализовал ли я себя полностью? Считаю, что нет. Думаю, реализовался только процентов на 60–70. Каждый мой переход — это был прогресс. Из Беслана во Владикавказ был прогресс, из Владикавказа в Тольятти тоже был прогресс, из Тольятти в Москву, в ЦСКА был прогресс. А вот что было бы, если бы уехал из ЦСКА в Европу — этого мы уже никогда не узнаем. Но есть уверенность, что это был бы тоже прогресс», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».