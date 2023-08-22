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    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
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    Дзагоев: Аршавин талантливее меня

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    Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев выразил мнение, что уступает по таланту соотечественнику Андрею Аршавину.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Талантлив ли я? Я считаю, что нет. Однозначно уступаю Аршавину по таланту.

    К 22 годам я и в Лиге чемпионов поиграл, и в чемпионате России. Да, ты прогрессируешь, и без таланта тоже никуда, но если говорить, что я прям талант‑талант — с этим я точно не согласен. Вот Аршавин — это реально талант.

    Реализовал ли я себя полностью? Считаю, что нет. Думаю, реализовался только процентов на 60–70. Каждый мой переход — это был прогресс. Из Беслана во Владикавказ был прогресс, из Владикавказа в Тольятти тоже был прогресс, из Тольятти в Москву, в ЦСКА был прогресс. А вот что было бы, если бы уехал из ЦСКА в Европу — этого мы уже никогда не узнаем. Но есть уверенность, что это был бы тоже прогресс», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».

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