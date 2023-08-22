ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
    Все новости спорта

    «ЦСКА редко ошибается с трансферами». Быстров — о переходе Давилы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о том, что армейцы подписали чилийского форварда Виктора Давилу.

    Владимир Быстров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Быстров

    Контракт рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

    «Надо поаплодировать руководству ЦСКА, потому что последнее время футболисты от них только уходили. Сейчас им жизненно необходима свежая кровь, так как видно, что скамейка у них не такая хорошая, много молодых ребят. Да, у них есть перспективы, но всё-таки, мы привыкли, что команда борется за первое или второе место, и ей очень надо укреплять состав. Славу богу, наконец-то хоть кто-то приехал.

    Я не знаю уровень этого футболиста, но ЦСКА редко ошибается с трансферами. Они и до этого привозили всяких разных бразильцев, как Карвальо, Жо, Вагнер Лав — все были в точку. Ну и вообще на протяжении всего времени к ним приходят качественные иностранные футболисты», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Рейнджерс» победную поступь ПСВ?
  • «Рейнджерс» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Команду Роналду ждет успех?
  • «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» Дубай. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Пройдет ли «Ракув» «Копенгаген»?
  • «Ракув» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли Дубай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ракув — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Антверпен — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Грабер — Чжу
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры