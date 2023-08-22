«ЦСКА редко ошибается с трансферами». Быстров — о переходе Давилы

Экс-игрок сборной Россиивысказался о том, что армейцы подписали чилийского форварда

Контракт рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

«Надо поаплодировать руководству ЦСКА, потому что последнее время футболисты от них только уходили. Сейчас им жизненно необходима свежая кровь, так как видно, что скамейка у них не такая хорошая, много молодых ребят. Да, у них есть перспективы, но всё-таки, мы привыкли, что команда борется за первое или второе место, и ей очень надо укреплять состав. Славу богу, наконец-то хоть кто-то приехал.

Я не знаю уровень этого футболиста, но ЦСКА редко ошибается с трансферами. Они и до этого привозили всяких разных бразильцев, как Карвальо, Жо, Вагнер Лав — все были в точку. Ну и вообще на протяжении всего времени к ним приходят качественные иностранные футболисты», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».