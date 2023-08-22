Быстров раскритиковал Абаскаля за реплику с Игнатовым

Экс-футболист сборной Россиивыразил мнение, что наставник «Спартака»должен был заменить полузащитника Михаила Игнатова, если понимал, что предупреждение сломает красно-белым игру с «Зенитом».

Московский клуб дома уступил сине-бело-голубым со счетом 1:3.

«Абаскаль вообще всё списал на это предупреждение. Оказывается, в футболе теперь такое влияние жёлтой карточки на десятой минуте, что если игрок её получает, то всё, игра заканчивается. Если судьи будут давать "Спартаку" жёлтую карточку до десятой минуты, то знайте, что "Спартак" проиграет. Абаскаль так сказал. Раз ты столь уверен, что жёлтая карточка так влияет, то возьми и замени футболиста», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».