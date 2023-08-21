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    Ванкувер Уайткэпс — Сан-Хосе Эрткуэйкс: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.08.2023 в 05:30 начнется матч в чемпионате МЛС Ванкувер Уайткэпс — Сан-Хосе Эрткуэйкс

    Футбол MLS
    Ванкувер Уайткэпс и Сан-Хосе Эрткуэйкс начнут матч в 05:30 в чемпионате МЛС, 21.08.2023.

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    Последний матч между собой: Сан-Хосе Эрткуэйкс — Ванкувер Уайткэпс 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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