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    Уткин сравнил игрока «Спартака» с неверной женой

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    Известный блогер Василий Уткин высказался об игре полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в матче против «Зенита» (1:3).

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «По-моему, желтую карточку Игнатов вполне заслужил. Тем более, что накануне фола, которым он на нее накопил, Карасев его предупредил на словах.

    Еще тем более. Оба грубых фола Игнатова в дебюте были одинаковы по природе: он запаздывает с решением, с опозданием действует — и все, где был мяч, уже нога.

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    • А потом он во многом породил первую голевую атаку "Зенита", когда с подбора выводил мяч от своей штрафной столь же неуверенно, как женщина пытается выпроводить любовника, когда муж уже скрипит ключом в двери. Извините, другого сравнения не подберу.

    Парень все еще молод, я все это перечисляю не в поисках виноватого. Но похоже, Игнатов слишком себя "накрутил", перенервничал», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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