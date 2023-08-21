Уткин сравнил игрока «Спартака» с неверной женой

Известный блогервысказался об игре полузащитника «Спартака»в матче против(1:3).

«По-моему, желтую карточку Игнатов вполне заслужил. Тем более, что накануне фола, которым он на нее накопил, Карасев его предупредил на словах.

Еще тем более. Оба грубых фола Игнатова в дебюте были одинаковы по природе: он запаздывает с решением, с опозданием действует — и все, где был мяч, уже нога.

А потом он во многом породил первую голевую атаку "Зенита", когда с подбора выводил мяч от своей штрафной столь же неуверенно, как женщина пытается выпроводить любовника, когда муж уже скрипит ключом в двери. Извините, другого сравнения не подберу.

Парень все еще молод, я все это перечисляю не в поисках виноватого. Но похоже, Игнатов слишком себя "накрутил", перенервничал», — написал Уткин в своем телеграм-канале.