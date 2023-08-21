Сборная Украины: состав на матчи с Англией и Италией

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Андрей Лунин («Реал», Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — «Шахтер»), Денис Попов, Александр Тимчик (оба — «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия) , Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все — «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — «Шахтер»), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси», Англия).
Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге», Бельгия), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).
Резервный список: Александр Караваев («Динамо» Киев), Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба — «Днепр-1»), Арсений Батагов («Заря»), Даниил Сикан («Шахтер»).
Сборная Украины проведет поединки против Англии (9 сентября во Вроцлаве) и Италии (12 сентября в Милане) в рамках квалификации к Евро-2024.