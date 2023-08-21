Смородская: Мне кажется, что москвичи сильно отстают от «Зенита» по уровню футболистов

Экс-президентсравнила уровень футболистов вв нынешнем сезоне.

«Конечно, "Зенит" вчера был сильнее, чем "Спартак". Мне кажется, что москвичи сильно отстают от "Зенита" по уровню футболистов. У них там только Квинси Промес есть. За "Зенитом" очень трудно угнаться.

Если говорить по судейству, мне кажется, оно было нормальным. Все было по делу и правильно, включая пенальти», — приводит слова Смородской РИА Новости.

После 5-и туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице с 9-ю очками в активе. «Зенит», в свою очередь, располагается на 4-й позиции с 10-ю баллами.