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    Смородская: Мне кажется, что москвичи сильно отстают от «Зенита» по уровню футболистов

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    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила уровень футболистов в «Спартаке» и «Зените» в нынешнем сезоне.

    Ольга Смородская
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    Ольга Смородская

    «Конечно, "Зенит" вчера был сильнее, чем "Спартак". Мне кажется, что москвичи сильно отстают от "Зенита" по уровню футболистов. У них там только Квинси Промес есть. За "Зенитом" очень трудно угнаться.

    Если говорить по судейству, мне кажется, оно было нормальным. Все было по делу и правильно, включая пенальти», — приводит слова Смородской РИА Новости.

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    • После 5-и туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице с 9-ю очками в активе. «Зенит», в свою очередь, располагается на 4-й позиции с 10-ю баллами.

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