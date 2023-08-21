Личка о Тюкавине: Хочется, чтобы в России он играл только в «Динамо»

Главный тренервысказался о будущем нападающего команды

«Насколько для меня важно, чтобы Тюкавин подписал новый контракт с "Динамо"? Очень важно. Тюкавин, как и Арсен Захарян, очень талантливый российский футболист.

Один из лучших нападающих на данный момент в России. Понятно, что хочется, чтобы в России он играл только в "Динамо", не ушёл в другую команду. А если трансфер и будет, то только, как Арсен, — за границу», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 7 матчей за «Динамо», забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.